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Новый российский пистолет «Маркер» будет самозаряжаться

Артем Денисов
8 октября, 2020 00:02
2 мин
пистолет
Фото: pixabay.com

Предприятие Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, которое принадлежит корпорации «Ростех», планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет.

Основные детали и узлы будущего оружия должны быть унифицированы в его конструкции со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1. В результате, новый пистолет станет продолжением созданной на предприятии модульной стрелковой системы.

Как ожидается, пистолет внешне будет похож на существующие модели боевого стрелкового оружия, но с яркой отличительной окраской на стволе и затворе, которая позволит опознать образец как тренировочный. Проект носит название «Маркер», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в России приступили к серийному производству пистолетов «Удав». «Удав» обладает калибром 9 миллиметров.

Одной из особенностей «Удава» является запатентованная конструкция магазина пистолета с указателем патронов, позволяющим стрелку как визуально, так и тактильно с легкостью определить сколько боеприпасов осталось

темы
оружие
разработки
пистолет
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