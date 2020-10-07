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Новый российский дрон может спасать людей и расставлять маячки на айсберги

Артем Денисов
7 октября, 2020 01:15
1 мин
дрон
Фото: фото: телеканал «360»

В Подольске инженеры создали уникальный беспилотник SeaDrone.

Его уже испытали в Арктике. Беспилотник выдерживает сильный порывистый ветер, ныряет с палубы ледокола и обратно, устанавливает на айсбергах GPS-маячки. Кроме того, дрон поможет спасать людей.

Тест-драйв арктического беспилотника проводили будущие пользователи — «Газпром недра» и «Морспасслужба». После успешных испытаний покупатели нашлись сразу.

SeaDrone разрабатывали специально для работы в арктических условиях. Компания «Съемка С Воздуха» уже проверила его на Карском море, сообщает телеканал «360».

Напомним, в Австралии разрабатывают специализированное программное обеспечение (ПО) для беспилотников. Оно позволит диагностировать симптомы коронавируса у людей на улице.

Разработкой занимается Университет Южной Австралии совместно с канадским производителем дронов Draganfly. ПО будет применяться для контроля за состоянием здоровья людей.

темы
технологии
дрон
беспилотники
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