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Новый голос эпохи? Антон Сунцов станет озвучивать парад Победы
24 апреля, 2021 10:38
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Komsomolskaya Pravda
В этом году новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, ученик скончавшегося в прошлом году Евгения Хорошевцева.
«Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», - пишет ТАСС.
Сунцов является диктором и руководителем одной из звукозаписывающей студии.
Евгений Хорошевцев, которого называли официальным голосом Кремля, скончался 13 декабря 2020 года. Ему было 76 лет. Двадцать лет он был диктором протокольных мероприятий российского президента, а с 2006-го — ведущим парадов Победы.
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