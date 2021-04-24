Новый голос эпохи? Антон Сунцов станет озвучивать парад Победы

Люди

В этом году новым диктором парада Победы станет Антон Сунцов, ученик скончавшегося в прошлом году Евгения Хорошевцева.

«Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», - пишет ТАСС.

Сунцов является диктором и руководителем одной из звукозаписывающей студии.

Евгений Хорошевцев, которого называли официальным голосом Кремля, скончался 13 декабря 2020 года. Ему было 76 лет. Двадцать лет он был диктором протокольных мероприятий российского президента, а с 2006-го — ведущим парадов Победы.