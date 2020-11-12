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Новый год начнется у россиян с прививки от коронавируса

Артем Денисов
12 ноября, 2020 06:01
2 мин
прививка
Фото: pixabay.com

Жители России смогут получить прививку от COVID-19 вне зависимости от своей профессии.

Как ожидается, вакцинация стартует в январе-феврале 2021 года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако он оговорился, что это станет возможным лишь в том случае, если увеличится производство вакцины до пяти-шести миллионов доз в месяц.

«Когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, то есть вакцинация будет по месту жительства, этот момент должен наступить у нас в январе–феврале», — заявил он.

По словам директора, пострегистрационные испытания препарата «Спутник V» завершатся в мае или июне, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, фффективность вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92 процента. Такие данные приводятся в твиттер-аккаунте вакцины «Спутник V».

темы
здоровье
прививка
коронавирус
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