Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Новый экзоскелет для штурмовых операций захотели себе в Росгвардии, ФСО и ФСБ

Артем Денисов
29 сентября, 2020 05:23
1 мин
экзоскелет
Фото: flickr.com

В России разработали экзоскелет для штурмовых операций.

«Щитовик» призван облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых оперативниками во время штурмов. По словам экспертов, во время штурма оперативник, несущий щит, закрывает им себя и идущих сзади товарищей и вызывает огонь на себя, тем самым защищая других спецназовцев.

Щит может весить до 45 кг, экзоскелет позволяет снизить эту нагрузку. Разработкой уже заинтересовались в Росгвардии, ФСО и ФСБ, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, военно-морской флот России получит шлемы для управления артиллерией.

Экипажи боевых кораблей будут управлять артиллерийской установкой АК-630 с помощью поворота головы. Оператор производит первичное наведение на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически.

темы
разработки
экзоскелет
штурм
1 мин