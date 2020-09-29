Новый экзоскелет для штурмовых операций захотели себе в Росгвардии, ФСО и ФСБ

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В России разработали экзоскелет для штурмовых операций.

«Щитовик» призван облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых оперативниками во время штурмов. По словам экспертов, во время штурма оперативник, несущий щит, закрывает им себя и идущих сзади товарищей и вызывает огонь на себя, тем самым защищая других спецназовцев.

Щит может весить до 45 кг, экзоскелет позволяет снизить эту нагрузку. Разработкой уже заинтересовались в Росгвардии, ФСО и ФСБ, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, военно-морской флот России получит шлемы для управления артиллерией.

Экипажи боевых кораблей будут управлять артиллерийской установкой АК-630 с помощью поворота головы. Оператор производит первичное наведение на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически.