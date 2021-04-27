«Новый» экзамен на права провалили 60 процентов кандидатов в водители

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С 1 апреля в России сдают экзамены на права по-новому.

Как следует из статистки МВД, за первые три недели этот экзамен не смогли сдать почти 60 процентов кандидатов в водители (140 тысяч). Всё дело в том, что управлять транспортным средством выпускникам приходится в условиях реального дорожного движения. Экзамены «площадка» и «город» объединены в одно практическое испытание, которое пугает даже тех, кто уже давно сдал на права.

При этом вопросы есть и у экзаменаторов: говорят, в новом регламенте немало ошибочных формулировок, а, например, размеры парковочного места на автодромах отличаются от парковочных габаритов улично-дорожной сети.

Как считают в ГИБДД, нынешние выпускники автошкол будут подготовлены лучше предшественников, сообщает «Рен ТВ».

Обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права начали действовать с 1 апреля текущего года. Они, в том числе предполагают применение средств аудиофиксации процесса и отмену обязательной сдачи «площадки».