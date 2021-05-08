Новый арест среди участниц скандальной группы Pussy Riot

Люди

В Москве суд принял решение об аресте участницы панк-проекта Pussy Riot Вероники Никульшиной. Она не слушалась полицейских.

Никульшину арестовали на пять суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Другая участница группы Мария Алехина обвиняется в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил».

Как сообщает РИА «Новости», Алехину и других фигурантов с аналогичными обвинениями отправили под домашний арест.