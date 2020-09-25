Новые технологии заставят россиян не садиться за руль после употребления алкоголя

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В России необходимо внедрять технологии, которые не позволяют управлять автомобилем пьяным.

Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в последнее время большой общественный резонанс получают автоаварии, которые происходят по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, в том числе - после употребления наркотиков.

Патрушев считает, что важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения, пишут «Известия».

Напомним, в июне пьяный водитель Audi устроил полномасштабную погоню по ночным улицам Екатеринбурга. На его задержание было брошено 11 машин ДПС.

Водителя неоднократно просили остановиться по громкоговорителю, однако он предпочел лихую погоню адекватным решениям. Автомобилист ухитрился проскочить несколько перекрестков на красный свет, прежде чем его удалось заблокировать.