С февраля россияне с медотводом будут приравнены к переболевшим и вакцинированным
С 1 февраля в России будут действовать единые требования к оформлению медотвода от вакцинации. Россияне с медотводом будут приравнены к вакцинированным и переболевшим.
Справку выдаст лечащий врач, но сначала надо обратиться к терапевту. Документ оформляется на русском и английском языках, содержит QR-код. Данные о медотводе будут передаваться на портал Госуслуг.
О новых требованиях написал телеканал НТВ.
Минздрав в ближайшее время уточнит список показаний для медотвода. В Минздраве говорили, что он будет совпадать с противопоказаниями к каждой отдельно взятой вакцине.
Иммунолог Владимир Болибок сказал, что к пожизненным противопоказаниям отнесут перенесенный анафилактический шок и отек Квинке. Постоянный медотвод выдаст врач-аллерголог.
Нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил, что острые заболевания с повышением температуры будут противопоказанием к вакцинации. В этом случае медотвод выдадут на месяц, с последующим продлением. Онкозаболевания не войдут в перечень противопоказаний.
Новая система уже тестируется в Москве.