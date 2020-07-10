Новые патроны для пистолета изобрели в России

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В России изобрели два новых патрона повышенного могущества.

Они предназначены для пистолетов и будут производиться Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения. В настоящее время там идет подготовка серийного производства 9-мм патрона с пулей повышенной пробиваемости и 9-мм патрона с уменьшенной скоростью пули.

Новые патроны смогут пробивать бронежилет 2-го класса защиты на большей дальности. Они станут одними из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире, сообщает радио Sputnik.

Как сообщалось, новый пистолет скрытого ношения калибра 9х19 миллиметров создается в России.

Оружие предназначено для оперативников. Как сообщил гендиректор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков, уже завершено оформление всей документации - опытный образец появится в скором времени.

Запланирован выпуск трех вариантов пистолета – служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы, и специальную «спортивную» версию.

Прежде всего, новое оружие требуется оперативникам, которых не устраивает пистолет Макарова. Так, часто оперативники попадают в ситуацию, когда у противника оружие с магазином на 18 патронов против восьми у пистолета Макарова, сообщает РИА «Новости».