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Новая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае

Антон Мельников
19 января, 2021 17:39
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 17:39
1 мин
Pixabay
Pixabay

Агентство Xinhua, ссылаясь на Госкомитет здравоохранения Китая, сообщило, что в стране выявлена новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

За 24 часа в стране зафиксировали 118 новых случаев инфицирования COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано.

«Известия» напоминают, что в январе в Китае была зафиксирована смерть из-за коронавируса. До этого летальных исходов от инфекции в стране не было на протяжении 8 месяцев.

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Китай
коронавирус
вспышка
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