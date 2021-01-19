Новая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае

Общество

Агентство Xinhua, ссылаясь на Госкомитет здравоохранения Китая, сообщило, что в стране выявлена новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

За 24 часа в стране зафиксировали 118 новых случаев инфицирования COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано.

«Известия» напоминают, что в январе в Китае была зафиксирована смерть из-за коронавируса. До этого летальных исходов от инфекции в стране не было на протяжении 8 месяцев.