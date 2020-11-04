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Новая вакцина от коронавируса «лечит» пользователей соцсетей

Артем Денисов
4 ноября, 2020 02:36
1 мин
вакцина
Фото: pixabay.com

Антираковая вакцина, которая якобы может защитить от COVID-19, является фейком, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, речь идет о препарате «Ресан», который предлагается в социальных сетях. Также появилось множество врачебных схем лечения коронавируса, которые люди пытаются применять без консультации с мекиками.

Как отметила биолог, вакцина «Ресан» разрабатывалась как общая противораковая, однако оказалась неэффективной и не была зарегистрирована.

В настоящее время в Россини официально зарегистрированы от COVID-19 две вакцины одна - от Центра Гамалеи и от «Вектора», пишут «Известия».

Как сообщалось, эффективность антител при защите организма от COVID-19 зависит от нескольких факторов. Укрепить защитный барьер можно с помощью вакцинации. Однако наилучшая защита будет у тех, кто переболел коронавирусом, после чего сделал прививку.

темы
эпидемия
вакцины
коронавирус
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