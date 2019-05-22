Новая миграция в Россию: Мозги нужнее рук
Новая миграция в Россию: Мозги нужнее рук

На фоне оттока гастарбайтеров страна открывает двери образованным чужеземцам

Евразийский банк развития (ЕАБР) представил результаты очередного исследования основных миграционных трендов в России. Основной вывод доклада  «Интеграционный барометр» — граждане России и трудовые мигранты взаимно устали друг от друга. И если год от года снижающаяся лояльность россиян к «понаехавшим» особой новостью давно уже не является, то снижение интереса к заработкам в России со стороны мигрантов — явление, достойное более детального разбора.

При работе нал новым мониторингом аналитики ЕАБР, как и в прежние годы, опирались, в том числе на открытые данные социологических опросов ВЦИОМ. Свежие замеры показали, что 53% наших сограждан категорически против приглашения мигрантов (в 2012-м году, когда вышел первый доклад по мигрантам, неприятие к ним высказывали 46% опрошенных граждан России).

Не очень-то и надо?

При этом в странах Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения), свидетельствует доклад, в среднем 77% суммарного населения ничего не имеет против трудовых мигрантов в своих краях.

Общественный негатив к «гастарбайтерам» в России, как предполагают авторы исследования, как раз и привел, в конечном счете, к тому, что «равшаны с джамшутами» стали реже ездить сюда на заработки.

Опять же это зафиксировали опросы: в Таджикистане за два года (с 2015 по 2017) доля жителей, рассматривающих перспективу временной работы в России, снизилась на 16 процентных пунктов (с 53% до 37%), так же существенно снизилась доля желающих в Молдавии (с 27% до 17%), а также в Киргизии (с 38% до 30%)

Но вряд ли будет справедливым объяснять потерю интереса граждан солнечной Средней Азии к России одним лишь неблагоприятным общественным фоном, тем более что одна из основных причин лежит на поверхности — ужесточение контроля за мигрантами. По этому пункту можно и даже нужно сколько угодно иронизировать, но факт: миграционная нормативная база с 2012 года значительно «обогатилась», быть нелегалом год от года становится всё сложнее. Конечно же, и «неформальные» отношения между заинтересованными работодателями и «кем надо» тоже никуда не делись, но очевидно стали стоить дороже.

«Что бы начать легальную работу на территории РФ необходимо оформить на неё разрешение и оплатить госпошлину в 2000 рублей, — напоминает первый  вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — В случае если работодатель не готов это оплачивать, расходы переходят на плечи работника».

Но и это ещё не всё, продолжает эксперт.  Если работник решит самостоятельно заняться своей легализацией на рынке, то этот процесс может затянуться — как ни «цифровизируй» нашу бюрократию. Но ждать  работник может не всегда и тут к его услугам появляются многочисленные добрые посредники, готовые взять на себя все заботы по оформлению документов.

И, разумеется, не бесплатно: если отбросить заведомо мошеннические схемы, то разброс цен за услуги такого агента может составить в среднем от 5 до 30 тысяч рублей, в зависимости от региона.  

«В таких обстоятельствах далеко не каждый работник, каким бы добросовестным он ни был, захочет стать легальным трудовым мигрантом», — заключает Сигал.

Кому здесь рады?

Общественные стереотипы, впрочем, неохотно принимают тот факт, что мигранты — это не только задорно галдящие на персидских наречиях смуглые парни в оранжевых спецкомбинезонах. Есть за кордоном нашей Родины и высококвалифицированные специалисты (ВКС), чьи знания нет-нет, а бывают совсем не лишними.

Таким специалистам и раньше двери были открыты куда шире, теперь же Минэкономики предложило процедуру оформления иностранных ВКС в российских компаниях упростить дополнительно и отдельно прописать для них в законе дополнительные заманивающие «плюшки»

Так, по информации газеты «Коммерсант», Минэкономики в скором времени собирается предложить на рассмотрение законодателей уменьшение минимального порога зарплат для нанимаемых высококвалифицированных мигрантов. Сейчас представители этой категории не могут получать меньше 58 тысяч рублей в особых экономических зонах, меньше 83 тысяч в научной сфере и менее 167 тысяч в остальных случаях. Логично, что при некотором снижении этих минимальных планок должен подрасти и объём найма ВКС.

Из прочих предложений — возможность для высококвалифицированного мигранта подтверждать свой статус дистанционно, а также получить в упрощённом порядке российское гражданство (без отказа от текущего) при условии, что обучался такой кандидат в российском вузе. При этом уже сегодня ВКС могут в упрощённом порядке оформлять вид на жительство в России для себя и членов семьи.

Теги:
Места: Россия, СНГ
Организации: МЭР, Правительство
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