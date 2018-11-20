«Новая газета» пригрела пособника террористов Ирека Муртазина

Авторы «Новой газеты» продолжают засорять информационное пространство фейковыми материалами в отношении различных физических и юридических лиц.

В сфере «заказухи» сильно выделяются выдумщик «расследований» Денис Коротков, любительница историй о Кавказе Ольга Боброва и Ирек Муртазин.

Последний из перечисленных выше сотрудников «Новой газеты» на первый взгляд непонятно как попал в данное СМИ. Но при анализе его биографии становится ясно, что именно сыграло решающую роль при его трудоустройстве.

В 2002 году Ирек Муртазин занимал должность председателя ГТРК «Татарстан». 24 октября 2002 года он вёл прямой эфир о захвате заложников в театре на Дубровке. Ведущий назвал террористов «повстанцами», а теракт – «актом отчаяния».

Кроме этого, Ирек Муртазин призывал к переговорам с Асланом Масхадовым. Это послужило причиной отставки журналиста по требованию первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В сентябре 2008 года Ирек Муртазин решил отомстить политику. Он распустил слух о смерти Минтимера Шаймиева. Новость о «скоропостижной кончине» вызвала обвал стоимости акций ОАО «Татнефть» на 10%. Впоследствии прокурор Татарстана Камиль Амиров обвинил журналиста в распространении «ложного сообщения о смерти руководителя субъекта РФ».

Следствие уличило Ирека Муртазина в разжигании ненависти к социальной группе, нарушении неприкосновенности частной жизни и клевете. 1 год и 9 месяцев журналист провёл в колонии-поселении.

После освобождения в конце января 2011 года Ирек Муртазин переехал в Москву, где устроился спецкором в «Новую газету». Издание всегда питало слабость к фейкомётчикам и пособникам террористов. Журналист не публиковал громких материалов вплоть до 2017 года, когда сфабриковал материал о коррупции в ЯНАО. Компрометирующую лживую статью удалили по решению суда.

Ирек Муртазин продолжает работать в «Новой газете» и сейчас, после публикации лживого расследования смерти героя Русской весны Михаила «Гиви» Толстых. Скорее всего, руководство издания не собирается наказывать журналиста, неоднократно пойманного на лжи. Статьи Ирека Муртазина продолжают выходить на страницах оппозиционного СМИ с периодичностью в один-два раза в неделю.

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