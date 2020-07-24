Норвежский террорист Брейвик решил написать книгу

Общество

фото: Wikipedia

Норвежский террорист и националист Андерс Брейвик захотел, чтобы о нем написали книгу. Об этом газете Sydsvenskan сообщил писатель Кристоф Андерссон.

По словам писателя, он получил письмо от Брейвика с предложением написать книгу о его жизни. Напомним Андерс Брейвик норвежский террорист, националист, последователь религии Одинизм, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате терактов погибло 77 человек и 151 получили ранения.

Сообщается, что Брейвик разослал письма нескольким десяткам людей и предложил передать свои права на публикацию книги. При этом террорист оценил ее стоимость в 9,7 млн долларов, пишет «Лента.Ру».

Брейвик приговорен к лишению свободы сроком на 21 год.