Новости – Люди
Люди
Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов: денежная часть премии будет разделена
8 октября, 2021 18:11
1 мин
1 мин
Youtube / RTVI Новости
Главред издания «Новая газета», российский журналист Дмитрий Муратов рассказал о том, как распорядятся денежной частью Нобелевской премии, которую ему присудили.
Он пояснил, что премия будет разделена между различными фондами и организациям. Решение о распределении средств будет принимать редколлегия «Новой газеты».
«<…> И, кроме детей, больных тяжелыми заболеваниями, особенно со спинальной мышечной атрофией, мы эту премию, безусловно, какую-то ее часть отдадим в поддержку самостоятельных независимых российских СМИ«, - сообщил лауреат.
Известно, что среди получателей средств будет благотворительный фонд помощи хосписам »Вера«, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости