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Нижегородцы жалуются на сильный запах газа по всему городу

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 17:41
1 мин
Фото
Фото: Freepic

Жители нескольких районов Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа. В полицию с подобными сообщениями обратились жители Канавинского, Нижегородского и Советского районов, а также жители микрорайона Мещерское озеро.

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза начали выяснять причину появившегося запаха.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. В результате аварии пострадали две женщины.

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происшествия
газ
аварии
Нижний Новгород
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