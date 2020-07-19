Нижегородцы жалуются на сильный запах газа по всему городу

Общество

Фото: Freepic

Жители нескольких районов Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа. В полицию с подобными сообщениями обратились жители Канавинского, Нижегородского и Советского районов, а также жители микрорайона Мещерское озеро.

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза начали выяснять причину появившегося запаха.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. В результате аварии пострадали две женщины.