Общество
Нижегородцы жалуются на сильный запах газа по всему городу
19 июля, 2020 17:41
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Фото: Freepic
Жители нескольких районов Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа. В полицию с подобными сообщениями обратились жители Канавинского, Нижегородского и Советского районов, а также жители микрорайона Мещерское озеро.
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза начали выяснять причину появившегося запаха.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. В результате аварии пострадали две женщины.
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