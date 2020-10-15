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18-летний Данил Монахов, убивший трех человек в Нижегородской области, стоял на учете в школе. Юноша активно интересовался трагедией с расстрелом учеников в США и часто говорил о покупке оружия и взрывчатки, что настораживало учителей.

Монахов закончил школу №101 в Нижнем Новгороде в этом году. В феврале 2019-го замдиректора школы и классный руководитель нашли на его странице в соцсети посты о нападении на учащихся американских школ. О том, что юноша подумывает купить оружие, рассказали его одноклассники. Об этой ситуации администрации школы сообщила в районное управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних.

Документы были приняты. Мальчика поставили на внутришкольный учет, на котором он стоял до конца обучения. С ними проводили профилактические беседы, родители Монахова об этом знали, сообщает РИА Новости.

Напомним, стрельба произошла 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. В результате, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы, среди них – бабушка 18-летнего. На следующее утро тело Монахова нашли в лесу, следователи считают, что это самоубийство.

Ранее сообщилось, что юноша получил разрешение на оружие без медосмотра. Кроме того, стрелок наблюдался у врача из-за депрессии.