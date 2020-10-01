«Никто не заставлял». Пашаев раскрыл подробности своего найма Ефремовым

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Бывший адвокат Эльман Пашаев, который представлял интересы артиста Михаила Ефремова по делу о смертельной автоаварии, рассказал подробности о своем найме.

Он опроверг сообщения о том, что на его кандидатуре настояла жена артиста. По словам Пашаева, Софья Кругликова изначально была категорически против него. Женщина всегда записывала его разговоры с Ефремовым, уверяет правозащитник.

«Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял», — отметил он, сообщает телеканал «360».

Ранее Пашаев сообщил, что его с Ефремовым познакомил близкий друг актера, который был оппонентом юриста в суде.

По словам правозащитника, он представлял интересы одной девушки, которая завела себе двух любовников и хотела избавиться от одного из мужчин через уголовное дело. «Один из ее любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актер», — сказал Пашаев.