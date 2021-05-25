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Никто не носит? Продажи медицинских масок в России снизились на 61%

Артем Денисов
25 мая, 2021 04:01
1 мин
Артем Денисов
25 мая, 2021 04:01
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Продажи одноразовых медицинских масок в России снизились за год на 61%.

Спрос на перчатки и антисептики упал на 65% и 29% соответственно. По словам экспертов, с наступлением лета граждане закупают средства индивидуальной защиты более редко и несистемно. Так, россияне, которые получили вакцину от COVID-19 или приобрели иммунитет естественным путем, считают, что маски им больше не нужны.

Также падение интереса к средствам индивидуальной защиты объясняется переходом на многоразовые маски, в том числе - декорированные. В апреле спрос на товары этой категории вырос в 12,6 раз по сравнению с апрелем прошлого года, пишут «Известия».

Как сообщалось, миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс считает странным поведение тех, кто отказывается носить защитные маски во время эпидемии коронавируса.

Ранее по теме:  Билл Гейтс назвал отказывающихся носить маски нудистами
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