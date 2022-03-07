Новости – Люди
Люди
Николай Басков арестован за оправдание происходящего в Украине
7 марта, 2022 16:28
1 мин
1 мин
Youtube / МУЗ-ТВ
Певца Николая Баскова заочно арестовали в Украине. Кроме того, его могут объявить в международный розыск. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее певец публично одобрил ввод войск РФ и боевые действия на украинской территории. Украинские правоохранительные структуры расценили это как пропаганду военных действий.
По словам Венедиктовой, украинские прокуроры считают, что Басков совершил преступление, «наказание, за которое предусматривает лишение свободы».
«С этого дня ваш [Баскова] процессуальный статус на территории государства Украина — подозреваемый», — говорится в сообщении генпрокурора.
Также запущена процедура по объявлению певца в международный розыск, отметила генпрокурор.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости