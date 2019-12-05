Никакой закон не вытравит русский язык на Украине

«Русская Планета» получила письмо от 31-летнего читателя Дениса Петрова, который решил поделиться своим взглядом на Украину и отношения между Москвой и Киевом. Он — русский, очень любит свою малую Родину — Тульскую область и Москву, где он работает и проживает с 2013 года.

Между тем Петров не считает Украину чужой и агрессивной страной, несмотря на водоворот негативных политических событий. Ниже РП приводит текст его письма после литературной обработки.

«С 2015 года я постоянно бываю на Украине, при этом посещаю разные регионы страны, в том числе западные. Это не шутка. В 2017 году в Закарпатье я умудрился оказаться в кампании местных националистов с красно-чёрными флажками на джипе. Кстати, на первый взгляд, это неплохие ребята, если не учитывать их фанатичную преданность идеалам Степана Бандеры. К личности основоположника украинского национализма я отношусь безразлично, но человеческий фанатизм не приемлю в любых формах.

Мой интерес к Украине вызван революционными изменениями, которые там произошли. Майдан, госпереворот, война в Донбассе, всплеск весьма специфичного патриотизма… Я не журналист, не блогер, не «инженер человеческих душ», но меня распирало желание лично узнать «что там у хохлов» в хорошем смысле этой фразы.

К тому же смотреть наш телевизор последние пять лет стало невозможно. Российский обыватель получает об Украине тщательно отфильтрованную информацию. С 2014 года федеральные СМИ поливают Украину грязью, возвеличивая одновременно сепаратистов, а так называемые либеральные издания, вроде «Дождя», ругают Россию за поддержку мятежных регионов и поставки оружия ополчению

Я понял, что внятного взгляда на украинские события в России не найти. Хотя то, что происходило и происходит на Украине, имеет огромное значение для нас. Агония, в которой пребывает Украина, — это зеркало нашей русской действительности. Поэтому процессы, которые там происходят, нуждаются в трезвом осмыслении, лишённом ура-патриотического пафоса и злорадства.

На Украину я приезжаю к коллегам по бывшей работе, ставших мне в процессе общения достаточно близкими людьми. В России не представляют масштабов трудовой миграции на Украине. В моём случае украинцы благодаря Интернету удалённо работают на московскую компанию, которая занимается производством различных информационных продуктов.

Как правило, они выполняют черновую работу за очень скромную плату. В фирме, где я ранее трудился, стоимость одного часа рядового работника «на удалёнке» составляла 58 рублей. Ребята из российской провинции за эти деньги работать отказывались, а украинцы — нет. Насколько я знаю, сейчас 80% персонала в отделе, где я занимал пост менеджера по проектам, составляют украинцы из восточных, центральных и западных областей. Вот так Украина «кормит Москву».

Естественно, что никаких трудовых прав у украинских работников нет. Работа — по 12-14 часов, отпуск — по договорённости, за ошибки — штраф. Единственный лучик света в тёмном царстве — это возможность небольшого карьерного роста, который позволяет получать неплохие для Украины деньги.

В целом ситуация с работой на Украине ужасная. Перед среднестатическим гражданином без блата и подвязок маячит перспектива нищеты. В таких условиях украинцы вынуждены уезжать на сезонные или вахтовые работы за рубеж. (Я слышал про цифру 8 миллионов из 40!). Вот и мои бывшие коллеги наверняка бы уехали, но благодаря удалённой работе на московскую фирму они смогли даже взять двухкомнатную квартиру в Киеве, несмотря на сумасшедшие проценты по ипотеке (более 20%. — РП)

Больше всего на Украине мне хотелось проверить ситуацию с русским языком. В телевизоре без конца говорят о притеснениях русскоязычных. В СМИ я читал, что на Украине были приняты несколько законов о ликвидации русского языка в сфере образования. А перед уходом Порошенко подписал указ о «тотальной украинизации», который не спешит отменять Зеленский.

Честно сказать, я не знаю ситуацию на государственном уровне, но на бытовом — с русским языком всё в порядке. По моим наблюдениям на нём говорит практически вся Украина, хотя, конечно, на западе страны, особенно, в небольшим поселениях, общаются в основном на украинском.

Как я понял, для большинства жителей Западной Украины является родным украинский, но чем дальше от Львова и Тернополя, тем чаще слышна русская речь. Кстати, никто не осуждает тебя за общение на русском языке. Всем по фиг на это, даже тем, кому удобнее изъясняться на украинском. Я не встречал косых взглядов, когда разговаривал на русском

По-русски я побоялся говорить лишь однажды — это было, когда я случайно попал в кампанию «правосеков», общавшихся, как мне показалось, на смеси украинского и польского. Здесь я поостерёгся «выдавать себя за москаля» и молчал весь путь, что мы ехали в машине.

Я уверен, что никакой закон не вытравит русский язык на Украине. Это родной язык для подавляющего большинства людей, в том числе для молодёжи и детей. Будет ли «украинизация» вредить образованию? Наверное, да, ведь люди мыслят и говорят дома на русском. Но справедливости ради, я бы хотел сказать, что ситуация двуязычия — органичная часть украинской жизни. Мне кажется, украинцы приспособятся к любым, в том числе самым драконовским законам в сфере языка.

Для себя я сделал вывод, что российская пропаганда либо откровенно врёт об Украине, либо преувеличивает масштаб негативных событий, которые там происходят. Также я считаю, что наше телевидение последовательно и достаточно грамотно разжигает ненависть к Украине, причём не только как к государству, но и как к стране

Конечно, Украину есть за что ругать, но наше телевидение делает это до трети эфирного времени. На всех ток-шоу ежедневно обсуждается тема Украины, причём с нескрываемым злорадством. Также для пущей дискредитации Украины за бюджетные деньги приглашаются шуты из Киева вроде того же Ковтуна. Формируется образ украинского народа как сборища упоротых шароварных глупцов и русофобов.

Однако, посещая разные регионы Украины, я не заметил какой-то русофобии. «Неадекваты» и радикалы, которые выходят на «майданы», есть в любом обществе. Это пресловутое «активное меньшинство» и неправильно формировать по его поведению представление о всей стране. На Украине таких товарищей называют «вышиватниками». В этом слове проскальзывает легко читающаяся ирония над мнимым патриотизмом, который с 2014 года культивируется на Украине и в нашей стране.

Украинцы, безусловно, достаточно наивные, доверчивые и простодушные люди. Есть люди, которые надеются, что Запад в лице ЕС и отчасти США поможет Украине совершить экономический рывок. Есть и иждивенческие настроения, что, дескать. Запад должен выделять Украине крупные дотации за то, что она пострадала от «российской агрессии».

Но в целом я не заметил какую-либо «идейность» среди украинцев, хотя пропаганда там гораздо более тупая, нахальная и агрессивная, чем в России

Как и русские люди, украинцы живут трудностями и радостями, не выходящими за пределы их дома и работы. Они варятся в том же котелке материальных и межличностных проблем, что и мы. Если завтра Москва и Киев объявят об урегулировании основных спорных вопросов, я не сомневаюсь, что процентов 80 украинцев, может и без энтузиазма, но поприветствуют столь необходимый нашим странам мир.

В общении с украинцами я старался не выражать мнения по политическим вопросам. Россию на Украине не любят не только из-за Крыма и Донбасса. Например, муж моей коллеги родился в Омской области в семье ссыльных из Западной Украины. В нашей стране его взгляды назвали бы «бандеровскими». Для него Россия ассоциируется с Советским Союзом и потому он органически не переваривает наше государство. Доказывать ему что-то обратное — бесполезное занятие. Сколько таких людей? Я думаю, немало, но для меня очевидно, что они не делают погоду в стране.

Ещё один миф, широко распространённый в нашем обществе, касается того, что все украинцы якобы помешаны на идее «незалежности» и прислужничестве США. Повторюсь — подавляющему большинству украинцев, как и россиян, плевать на политику и идеологию. Да, механически украинцы могут повторять штампы националистической и прозападной пропаганды, но за этими лозунгами зачастую скрывается пустота, а не глубокие личные убеждения

Как и русские, украинцы не могут своими словами внятно объяснить, в чём смысл существования их государства, куда оно движется или должно двигаться. Плохо это ли хорошо, я не знаю. Мои наблюдения подсказывают мне, что распутье, на котором стоит современная Украина, очень похоже на ситуацию внутри России. Я имею в виду наш извечный поиск своей идентичности и «особенного» исторического пути, за которым мы не замечаем элементарных проблем, которые можно и нужно решать.

Несмотря на взошедшие семена вражды между нашими народами, я испытываю осторожный оптимизм по поводу будущего российско-украинских отношений. Фундамент для примирения есть. Общего между русскими и украинцами гораздо больше, чем различий, а стишки про «небратьев» я считаю никчёмной пропагандисткой шелухой».