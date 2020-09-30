Фото: pyatoe.ru

С 1 января 2021 года в законную силу вступят новые правила работы ресторанов и кафе. Так, например, с Нового года организации общественного питания не смогут требовать с клиентов плату за обслуживание.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При этом у владельцев общепитов есть возможность предложить посетителю дополнительные услуги, заранее указав их стоимость. Посетитель же вправе от них отказаться, а в случае оплаты услуг без предупреждения официантом – потребовать вернуть деньги.

Кроме того, согласно новым правилам, рестораны и кафе должны заранее указывать наименование блюд, раскрывать способ их приготовления и основные ингредиенты, называть объем порций и давать сведения о пищевой ценности продуктов.

Ранее компания Mastercard запустила в России сервис, позволяющий посетителям заведений общепита оставлять чаевые напрямую на карту официанта.