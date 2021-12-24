Ни петард, ни фейерверков: в Госдуму внесли антиновогодний законопроект
В городах России, зданиях, лесах и других территориях необходимо запретить использование пиротехники. Разрешить использовать фейерверки и петарды только в специально отведенных местах. Кроме того, необходимо запретить продажу пиротехники несовершеннолетним. Такой законопроект накануне Нового года внес в Госдуму РФ депутат от КПРФ Олег Лебедев.
Инициатива коммуниста предполагает ограничение мест, где допускается использование пиротехники. Так, документ вводит запрет на пиротехнику в населенных пунктах, на объектах культурного наследия и особо охраняемых территориях, а также в зданиях и лесах. Использование петард и фейерверков на территории населенных пунктов предлагается разрешить только в «специально отведенных местах на открытом воздухе». При этом данные площадки обязаны будут организовать органы местного самоуправления.
Также инициатива депутат предлагает властям регионов дать полномочия на установку дополнительных ограничений по пиротехнике. В том числе, речь идёт о временных рамках, когда использование подобных средств будет разрешено.
Кроме того, законопроект коммуниста предлагает запретить продажу пиротехнических изделий лицам до 18 лет.
В пояснительной записке Лебедев отмечает, что из-за петард на Новый год фиксируются случаи получения серьезных травм и даже смерти. Кроме того, пиротехника сопряжена с риском возникновения пожаров и «сопровождается акустическим излучением», которое наносит ущерб жителям и животным, передаёт «ТАСС».