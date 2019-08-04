Незаконные митинги оппозиции в Москве были попыткой ублажить иностранного заказчика – эксперт

По мнению доцента Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, это лишний раз доказывает отсутствие народной поддержки у либеральных деятелей.

«Одно дело писать гневные тексты в соцсетях, призывая к массовым беспорядкам, другое – самому лично прийти на протест, да еще несогласованный и заранее организуемый ради беспорядков», - заявил политолог в интервью для ФБА «Экономика сегодня».

Крутаков также отметил стремление организаторов акции представить западным изданиям красочную картинку народных волнений и «произвола силовиков». По его мнению, провокаторы по традиции отрабатывали западный заказ, только в этот раз просчитались и недобрали по массовке. Чтобы это компенсировать, они пытались «подогревать» толпу и провоцировать митингующих на столкновения с правоохранительными органами.

«Реальная картина такова, что идейно "заряженная" часть не превышает десятой доли процента москвичей, большая часть из них – молодежь, которая пока делит мир на черное и белое, бросается в крайности», - считает Крутаков.

Эксперт также подчеркнул, что организаторы митинга изначально не стремились в МГД, им были нужны беспорядки как таковые. Причем желательно, чтобы все шло по парижскому сценарию, с резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами – это дало бы идеальную картинку для западных заказчиков. Но в действительности силовики действовали предельно корректно, применяя силу только к явным провокаторам.

Это подтверждает и Член Совета по правам человека Александр Брод. По его словам, полицейские свои полномочия во время акций не превышали. Чего не скажешь о самих митингующих. У некоторых из них в ходе задержания были изъяты ножи, перцовые баллончики и даже травматические пистолеты. Кроме того, один из протестующих в пылу драки вывихнул руку силовику, что явно свидетельствует об агрессивном настрое.

С учетом этого эксперты настаивают, что организаторы акции должны ответить за свои действия по всей строгости закона.

«Если ты за деньги в угоду иностранным силам организовываешь беспорядки в стране, то нужно нести за это серьезную ответственность. При этом подвергаются опасности не только жизни сотрудников правопорядка, но и собственных сторонников, и простых обывателей», - подытожил Леонид Крутаков.