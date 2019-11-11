Невозможно признать главой Церкви - разрушителя Церкви

Радио «Радонеж» и «Русская планета» продолжают знакомить читателя с религиозным взглядом на проблемы общего миропонимания и мирового значения.

Взгляд

Расширение раскола на Александрийский патриархат не может не вызывать у нас глубокой скорби; но в это скорбное время нам важно сохранять ясное представление о том, что происходит, на чьей мы стороне и почему.

Патриарх Александрийский Феодор II признал ПЦУ; люди, которые вспоминают в связи с этим поцелуй Иуды, возможно, впадают в чрезмерную эмоциональность и резкость - однако иерарх, который сначала признает митрополита Онуфрия законным предстоятелем, и изъявляет ему самую сердечную привязанность, а потом внезапно (и без оглашения каких-либо претензий митрополиту Онуфрию) объявляет «митрополитом Киевским» совершенно другого человека - причем человека, даже не имеющего законного рукоположения - уничтожает свой авторитет и как христианина, и как пастыря, и как иерарха.

Есть представления о порядочности, которые приняты даже у людей чуждых Церкви; если вы заявляете себя чьим-то другом, а потом перебегаете на сторону его гонителей, такой поступок вызовет резкое неодобрение даже в среде, далекой от благочестия и высокой нравственности. Человека, который так поступает, едва ли сочтут кем-то почтенным, заслуживающим доверия

Тем более, когда речь идет об иерархе, который должен знать, хранить и возвещать истину - и сами полномочия которого основаны именно на этой истине. Если еще недавно он признавал митр.Онуфрия законным митрополитом Киевским, а потом признал таковым совсем другого человека, то когда же он говорил неправду - в первый раз или во второй? И - тут уж ничего не поделаешь, перед нами неизбежно встает вопрос: в каком из случаев «Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной» не знал, не понимал, или отвергал каноны - в первом или во втором? В любом случае его авторитет как их хранителя трудно принимать всерьез. Как, впрочем, и авторитет патриарха Варфоломея - по той же причине.

Конечно, он подвергался давлению - мы точно не знаем, какие рычаги были у Константинополя (и либеральной глобалистской элиты, прежде всего, американской, которая нескрываемо за ним стоит) для давления на Александрию. Допустим, патриарху Феодору II грозили чем-то совсем страшным, взяли в заложники близких, еще что-нибудь придумали совсем невыносимое - но даже если бы это извиняло его лично, это делало бы невозможным воспринимать его как авторитетного иерарха, потому что те, кто заставили его один раз, так же заставят его и во второй.

Впрочем, такой драматизм крайне неправдоподобен - и, увы, скорее всего, патриарху Феодору II просто не по размеру оказались те священные одежды - и тот высокий титул - который он унаследовал. Должны ли сами древние титулы внушать нам повиновение? Нет. В этом случае мы должны были бы покориться исторически самому почетному титулу, имевшему первенство чести в древней Церкви - Папе Римскому.

Носители самых высоких титулов могут впасть в заблуждение и грех. Мы питаем глубокое почтение к древним кафедрам, но у нас нет никаких обетований, что их всегда будут занимать достойные люди. Мы должны смотреть именно на истину, и отдавать себе отчет в том, что происходит на самом деле

Иногда говорят, что «в расколе виноваты обе стороны». В каких-то исторических расколах может, это и так; но в данном случае мы наблюдаем явную асимметрию.

У раскола есть как инициатор, так и продвигатель, прилагающий настойчивые усилия к его расширению. Другая сторона реагирует на эти действия, пытаясь сохранить положение, бывшее до этого. И инициатор всей смуты - патриарх Варфоломей. Конечно, есть люди, которые его поддерживают - которые поддержат вообще кого угодно, кто будет против Московского патриархата. Но это - вопрос оценок. Даже если вы принимаете все притязания Константинополя, и считаете его дело правым, факт остается фактом - автором нынешнего кризиса, делающим все возможное для его углубления, является Константинополь.

Люди, которые аплодируют его победам - ему удалось привлечь на свою сторону руководство Элладской Церкви и патриарха Александрийского - аплодируют расширению раскола

С точки зрения церковного православного человека разрушение общения между Москвой и Константинополем, Элладой, Александрией - трагедия. С точки зрения сторонников патриарха Варфоломея - достижение, радостная новость, победа. Это, впрочем, понятно, потому что они исходят из каких угодно соображений, кроме церковных.

Эти соображения вполне понятны, их никто не скрывает. Для украинских националистов, которые объявили крупнейшую религиозную общину своей страны «щупальцами врага» и «пятой колонной» дело ПЦУ является еще одной возможностью показать дулю Москве; это великое достижение позволяет забыть, что они, с великодушной помощью Запада, превратили свою родину в самую бедную и коррумпированную страну Европы.

Греческие националисты предпочитают потерять отношения с большей частью православных планеты - лишь бы, в оставшейся части, пользоваться безусловным этническим первенством. Как говорил сам патриарх Варфоломей, «наши братья славяне не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации в Православии». Для американской политики Русская Православная Церковь воспринимается как элемент «мягкой силы» Москвы и поэтому подорвать ее влияние считается важной целью.

Для глобалистской элиты в целом (которая не вполне совпадает, но сильно пересекается с американской) любое христианство, хранящее Божии заповеди «не убий» и «не прелюбодействуй» - преграда на пути продвижения абортов и извращений, поэтому влияние любой консервативной христианской общины должно быть, по возможности, подорвано

Ради этих целей и учиняется раскол. Правда, апологеты Константинополя скажут что-то о желании уврачевать украинский раскол. Но ничего похожего на уврачевание не произошло - общения между УПЦ и ПЦУ нет, как и во времена «Киевского Патриархата». Более того, Константинополь не мог не предвидеть, что его действия приведут только к худшему расколу, и сознательно пошел на это.

Увы, но патриарх Константинопольский умышленно, сознательно и упорно разрушает Церковь.

Асимметричны и притязания сторон. Патриарх Московский - нравится он вам или нет - не претендует на статус primus sine paribus, «первого без равных», «первоиерарха Вселенской Церкви». Он признает других патриархов - независимо от численности их паствы - равными себе, и уважает их каноническую территорию, и недавно еще раз выступил против папизма, обратив внимание на то, что на одного человека легче повлиять, чем на нескольких. На власть над всей вселенской Церковью претендует именно патриарх Константинопольский, именно он приписывает себе полномочия вторгаться в другие патриархаты как к себе домой, смещать глав местных церквей и ставить других исключительно по своему личному произволу, исполняя просьбы мирских политиков - как он сделал это на Украине, объявив новым «митрополитом Киевским» Епифания.

Русская Православная Церковь - самая многочисленная в мире, русские - самый большой православный народ, но невозможно себе представить, чтобы Патриарх Московский сказал что-нибудь про «превосходство Московского патриархата и русской нации в православии»

В свое время мне было не очень понятно, почему Русская Церковь уклонилась от участия в соборе, который созывал Фанар. Теперь это более чем прозрачно - этот собор был нужен только в качестве инструмента продвижения притязаний Константинополя, которые теперь явились совершенно открыто.

Таково реальное положение дел - инициатором раскола по мотивам личного властолюбия и этнического высокомерия является патриарх Константинопольский, его горячими сторонниками (хотя, возможно, и со-инициаторами) - представители американской (и, шире, западной) политической элиты по мотивам политическим (противостояние с Россией) и мировоззренческим (противостояние с консервативным христианством). Это никак не меняется оттого, что патриарху Константинопольскому, с помощью своих покровителей, удастся втянуть в раскол кого-то еще.

Но можем ли мы как-то избежать катастрофы раскола, просто покорившись Фанару? Это было бы не просто неправильно - это невозможно

Абсолютно все меры к сохранению мира - вплоть до срочного визита в Стамбул патриарха Кирилла, о котором сторонники Константинополя потом язвительно насмехались, «на поклон» - были приняты. Невозможно ради мира Церкви покориться разрушителю Церкви. Невозможно принять как главу Церкви человека, который находится под сильным влиянием антицерковных политических сил. Невозможно входить в вассальную зависимость от человека, который не держит своего слова и который в любой момент может отозвать любые свои обязательства - или обязательства своих предшественников. Нам остается только - с глубокой скорбью - обличить патриарха Константинопольского как разрушителя Церкви и отвергнуть его притязания. Его кто-то другой подчинится им - что же, очень жаль.

Нам же стоит не унывать, а помнить о словах Господа: «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14:24). В истории совершается не воля патриархов или президентов, ООН или Госдепа - а воля Божия, и замысле Божий приведет Его верных к вечному спасению. Надо только оставаться верными.

Автор: Сергей Худиев