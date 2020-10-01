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Неудачи больше не скрыть: В России вводят цифровые биографии школьников

Анастасия Красильникова
1 октября, 2020 20:24
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В российские школы внедрят новую систему — цифровую образовательную среду — инфраструктуру, которая будет включать всё, что касается интернета в школе, компьютерного оснащения и программного обеспечения. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, она «сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника».

«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь», — заявил министр.

По его словам, такое техническое оснащение даст возможность детям, проживающим в сельских местностях или на отдаленных территориях, где есть объективная нехватка учителей, обучаться у лучших педагогов страны, иметь доступ к качественным проверенным образовательным ресурсам.

Информацию из электронных дневников и журналов, о результатах ЕГЭ и олимпиадах, а также о записи в детсады планировали внести в единый сервис «Моя школа». Он будет включать сведения от учебных заведений и объединит сразу несколько баз данных, передает SecurityLab.

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технологии
дети
образование
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