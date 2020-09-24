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Нетипичную погоду в Москву принесла вторая волна «бабьего лета»

Артем Денисов
24 сентября, 2020 02:01
1 мин
Москва
Фото: pixabay.com

В Москве всю неделю будет стоять августовская погода.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в мегаполис пришла вторая волна «бабьего лета». Тепло продержится до конца сентября. Днем столбики термометров будут показывать выше 20 градусов тепла, в области — до 22 градусов. Такая погода не типична для третьей декады сентября, а соответствует второй половине августа - тепло принесет антициклон.

Однако уже на следующей неделе начнется похолодание: температура воздуха составит 15–19 градусов тепла днем и 6–11 ночью, сообщает радио «Комсомольская правда».

Ранее стало известно о погоде в Москве и Подмосковье в октябре. Согласно прогнозу, ожидается малое количество осадков, а температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений. Однако небольшие дожди пройдут в начале месяца при температуре 9-14 градусов выше ноля.

темы
погода
москва
бабье лето
1 мин