Netflix опубликовал список самых популярных фильмов

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Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix впервые опубликовала список из десяти своих наиболее популярных полнометражных фильмов.

В тройку попали такие фильмы, как «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (99 миллионов просмотров), «Птичий короб» (89 миллионов) и «Правосудие Спенсера» (85 миллионов). Далее идут «Призрачная шестерка», «Загадочное убийство» и «Ирландец». Замыкает десятку «Идеальное свидание» - (48 миллионов).

В этих фильмах принимали участие такие знаменитые актеры, как Крис Хемсворт, Сандра Буллок, Марк Уолберг и Райан Рейнольдс.

При составлении списка учитывалось количество просмотров кинокартины в первые четыре недели после ее релиза, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, количество пользователей стримингового сервиса Netflix выросло до 15,5 млн человек, вместо ожидаемых 8,2 млн.

После выхода отчета за первый квартал, акции компании подорожали на 5%. В отчете отмечен значительный рост числа подписчиков сервиса. Это объясняется ограничительными мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Меры изоляции дали людям больше времени на изучение стриминговых сервисов, пока они находятся дома, сообщает CNBC.