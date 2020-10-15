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Неспособные освоить 1,2 млрд рублей алтайские чиновники оказались под следствием

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 13:27
1 мин
Photo
Flickr

В СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении ряда чиновников, отвечающих за строительство и жилищное управление в регионе.

Порядка 5 тысяч сирот не смогли получить положенные им квартиры, несмотря на выделенные из федерального бюджета 1.2 млрд рублей. К сожалению, на данный момент, на цели программы было направлено лишь порядка 49 млн.

Проходящие по статье «халатность» чиновники, по мнению следователей, нарушили конституционные права детей-сирот. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Ранее, в марте, региональный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев пожаловался на низкие темпы строительства подходящего для закупок сиротам жилья.

темы
сироты
халатность
чиновники
Алтай
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