Несовершеннолетним девушкам разрешат делать аборт без разрешения родителей
Власти Испании хотят разрешить девушкам с 16 лет делать аборты без разрешения родителей. Соответствующий законопроект кабинет министров рассмотрит уже в следующий вторник.
Этот документ подтверждает некоторые достижения, которые уже были отмечены в конце февраля министром по вопросам равенства Ирен Монтеро. Среди них, и это одно из самых больших изменений, обеспечение того, чтобы право на прерывание беременности было реализовано в государственной системе.
«Добровольное прерывание беременности будет гарантировано во всех государственных больницах”, - сказала тогда Монтеро, и это условие прописано в новом документе.
Прописано в документе и о сроках: сделать аборт на добровольной основе женщины смогут до 14-й недели беременности, до 21-й недели можно будет сделать так называемый терапевтический аборт, то есть прерывание по медицинским причинам, таким как пороки развития плода или опасность для жизни матери, передает El Pais.