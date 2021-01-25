Несмотря на слова президента в Сибири обязали делать прививки от коронавируса

Общество

Несмотря на слова президента России Владимира Путина о добровольной вакцинации от коронавируса, власти Новосибирска и Новокузнецка обязали педагогов ставить прививки. В противном случае руководство имеет право отстранить их от работы.

Соответствующее требование содержится в документе, разосланном новокузнецким Комитетом образования и науки подведомственным учреждениям. В нем власти ссылаются на федеральный документ о перечне работ, которые требуют обязательной вакцинации.

«В связи с изложенным, прошу активизировать работу с работниками возглавляемых вами организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции», - сказано в приказе за подписью председателя Комитета. На документ обратило внимание издание City-n.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила в эфире местного телеканала: «Врачи, учителя, социальные работники должны прививаться по национальному календарю».

По словам чиновницы, эта группа должна прививаться любой вакциной: как от гриппа, так и от коронавируса.

13 января Путин распорядился перейти от масштабной к массовой вакцинации от коронавируса. Она началась с 18 числа.