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Независимая организация по стандартам печати в Великобритании (IPSO) признала статью Daily Telegraph необъективной. В ней британские журналисты написали о взаимодействии ЧВК «Вагнера» с предпринимателем Евгением Пригожиным. В результате издание признало, что распространителями недостоверной информации о российском бизнесмене являются британские и американские спецслужбы.

В пресс-службекомпании «Конкорд» сообщили, что еще в марте Пригожин начал процедуру исключения его имени из санкционного списка Великобритании, поскольку поводов для признания его персоной non-grata не было.

За этим последовала статья «Тайная война российских вооруженных формирований в Ливии» в Daily Telegraph, где журналисты приписали ЧВК «Вагнера» Пригожину.

В свою очередь, российский предприниматель обратился в IPSO с просьбой рассмотреть статью и признать его недостоверной.

2 июля текущего года IPSO вынес свое решение, согласно которому Daily Telegraph рекомендовано рассмотреть вопрос совместно с ним. После чего уже 6 июля в адрес Евгения Пригожина пришло письмо, в котором британское издание призналось, что источником псевдоинформации являются американские и британские спецслужбы, а также африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

Также журналисты издания попросили бизнесмена дать комментарии на темы, которые затрагивались в той статье.

Пресс-служба «Конкорда» переадресовала вопросы британских журналистов, на что Пригожин ответил, что никакого отношения к вагнеровцам не имеет, поскольку их и не существует.

«Насколько я понимаю, это собирательный образ русского несгибаемого духа, патриотизма и борьбы за справедливость. Это как три богатыря или 300 спартанцев, как вам больше нравится. Восставшие ангелы гнева, несущие единство России. Пожалуйста, зафиксируйте это как мое официальное мнение по данному вопросу. Отдельно хочу поблагодарить Независимую организацию по стандартам печати в Великобритании (IPSO) за объективность и профессионализм, а также Daily Telegraph за представленную возможность высказаться по этим вопросам», — резюмировал он.