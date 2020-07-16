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Нерожденные дети тоже могут заразиться коронавирусом

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 08:35
1 мин
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фото: Pixabay

Впервые получены доказательства передачи коронавируса от матери к ребёнку в утробе.

Подобный случай произошёл в Париже. Беременная двадцатилетняя девушка была госпитализирована в марте с коронавирусом. Роды прошли при помощи кесарева сечения.

Ребёнок уже страдал от отека мозга и неврологических симптомов. Они как раз характерны для этого типа инфекции, пишет «Naked science». Позже у новорождённого проявились мышечные спазмы.

Спустя три недели ребёнок и мама вылечились. Все симптомы прошли.

Ранее стало известно, что россиянам следует привыкать к ношению медицинских масок. Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порекомендовала использовать средства защиты не только во время пандемии COVID-19.

темы
общество
дети
коронавирус
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