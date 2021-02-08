Непрощенный: известный мошенник не дождался помилования от Трампа
Последние дни уже бывшего президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете ознаменовались не только штурмом Конгресса, блокировкой аккаунта в Твиттере и агрессивной риторикой – случилось кое-что не менее важное, но куда менее эпатажное. Под конец своего срока у власти Трамп подписал ряд помилований, многие из которых вызвали у американского общества вопросы. До последней минуты в списках фигурировал Шелдон Сильвер, политик из Нью-Йорка, ныне отбывающий наказание за свои махинации по «асбестовым» делам. Впрочем, ему не повезло – 76-летний преступник продолжит сидеть в тюрьме.
Основная интрига в данной истории заключается в том, что, судя по всем внешним признакам, Шелдон Сильвер не мог даже оказаться в списке кандидатов на помилование от Трампа. Почему? Во-первых, бывший спикер Ассамблеи Нью-Йорка был видным демократом (напомним, Трамп баллотировался от республиканской партии), а, во-вторых, его мошеннические схемы были связаны с одной из «больных мозолей» бывшего президента – асбестом. Дело в том, что в США существует так называемая практика «асбестовых исков». Она основывается на истории бесконтрольного использования одного вида асбеста – амфиболового. Этот минерал опасен для работников и потребителей, поскольку содержит в своем составе железо и не выводится из организма. Во второй половине XX века американская общественность узнала об этом, а также о вопиющих нарушениях техники безопасности на производствах, после чего амфиболовый асбест запретили. Впрочем, существует еще один вид асбеста – хризотиловый. Он как раз в своем составе железа не имеет, а из организма человека выводится быстро, заболевания не провоцируя. Американская юридическая система же одним махом запретила вообще все виды асбеста, серьезно повредив экономические цепочки. Достаточно сказать, что сам Трамп утверждал – башни-близнецы обрушились по причине запрета использования хризотилового асбеста.
Тем не менее, запретительная политика восторжествовала, а вместе с ней родился бизнес. Раз «асбестовые» иски удовлетворяются практически в автоматическом режиме, почему бы не подделать данные медицинских документов и не заработать на этой истории? Шелдон Сильвер как раз попался на таких махинациях. Если прочитать материалы дела, опубликованные на официальном сайте Департамента Юстиции США, выяснится, что онполучил
«более 3 миллионов долларов в виде реферальных сборов для «асбестовых» клиентов»и«помимо прочих официальных актов, направил 500000 долларов в виде государственных грантов врачу университетского исследовательского центра, который направлял пациентов, якобы заболевших в результате контактов с асбестом, в компанию Сильвера Weitz&Luxenberg».
Кстати, другой видный деятель «антиасбестового» корпуса, Стивен Казан также попался на многомиллионных махинациях с асбестом, в то же самое время спонсируя избирательную кампанию Джо Байдена. Адвокатская контора, с которой сотрудничал экс-спикер Ассамблеи Нью-Йорка, Weitz&Luxenberg, кстати, тоже спонсировала нынешнего президента США.
Дональд Трамп называл антиасбестовых активистов «мафией». Вот выдержка из его книги «Искусство возвращаться»:
«Я считаю, что движение против асбеста возглавляет мафия, поскольку обычно именно связанные с мафией компании занимаются извлечением и утилизацией асбеста (из уже построенных зданий – прим. пер.). Политики оказались под большим давлением и, как обычно, политики уступили».
Почему же вдруг такая щедрость по отношению к своим противникам?
Далее следует предположение. Вероятно, этот факт был связан с планами бывшего президента США удержаться у власти. Возможно, часть помилованных входила в сделку с демократической партией, которая не вполне была уверена в мирном исходе назначения Байдена – скандалы с выборами и голосами, выступления сторонников Донни и т.д. Если рассматривать планы помиловать одного из своих противников в этом ключе, то все становится ясно – Трамп шел на уступки по малозначимым вопросам (тем более, что вороватый дедушка уже явно не мог ему насолить), в то же время срывая главный куш. А вот когда ситуация пошла не по плану и перспектив, а, главное, политической воли остаться у руля не хватило, он решил напоследок отомстить. Впрочем, кто знает, может быть этот спектакль еще не закончился?