Непрощенный: известный мошенник не дождался помилования от Трампа

Общество

Последние дни уже бывшего президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете ознаменовались не только штурмом Конгресса, блокировкой аккаунта в Твиттере и агрессивной риторикой – случилось кое-что не менее важное, но куда менее эпатажное. Под конец своего срока у власти Трамп подписал ряд помилований, многие из которых вызвали у американского общества вопросы. До последней минуты в списках фигурировал Шелдон Сильвер, политик из Нью-Йорка, ныне отбывающий наказание за свои махинации по «асбестовым» делам. Впрочем, ему не повезло – 76-летний преступник продолжит сидеть в тюрьме.

Основная интрига в данной истории заключается в том, что, судя по всем внешним признакам, Шелдон Сильвер не мог даже оказаться в списке кандидатов на помилование от Трампа. Почему? Во-первых, бывший спикер Ассамблеи Нью-Йорка был видным демократом (напомним, Трамп баллотировался от республиканской партии), а, во-вторых, его мошеннические схемы были связаны с одной из «больных мозолей» бывшего президента – асбестом. Дело в том, что в США существует так называемая практика «асбестовых исков». Она основывается на истории бесконтрольного использования одного вида асбеста – амфиболового. Этот минерал опасен для работников и потребителей, поскольку содержит в своем составе железо и не выводится из организма. Во второй половине XX века американская общественность узнала об этом, а также о вопиющих нарушениях техники безопасности на производствах, после чего амфиболовый асбест запретили. Впрочем, существует еще один вид асбеста – хризотиловый. Он как раз в своем составе железа не имеет, а из организма человека выводится быстро, заболевания не провоцируя. Американская юридическая система же одним махом запретила вообще все виды асбеста, серьезно повредив экономические цепочки. Достаточно сказать, что сам Трамп утверждал – башни-близнецы обрушились по причине запрета использования хризотилового асбеста.

Тем не менее, запретительная политика восторжествовала, а вместе с ней родился бизнес. Раз «асбестовые» иски удовлетворяются практически в автоматическом режиме, почему бы не подделать данные медицинских документов и не заработать на этой истории? Шелдон Сильвер как раз попался на таких махинациях. Если прочитать материалы дела, опубликованные на официальном сайте Департамента Юстиции США, выяснится, что онполучил