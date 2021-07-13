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Непривитых французских медиков оставят без зарплаты
13 июля, 2021 07:47
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Luis BarronKeystone Press Agency Global Look press
Французские медики, которые отказываются от вакцинации, больше не смогут работать и получать зарплату. Такое заявление сделал глава Минздрава страны Оливье Веран.
Власти Франции приняли решение о введении обязательной вакцинации для медиков. Глава Минздрава подчеркнул, что с 15 сентября в больницах будут проводиться проверки о получении медперсоналом прививки. В противном случае будут вводиться санкции.
С 15 сентября любой медработник, не прошедший вакцинацию, не сможет дальше работать и не будет получать зарплату, пишет «РИА Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введение обязательной вакцинации и для всего населения страны.
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