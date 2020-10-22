Непослушных петербуржцев перестанут пускать в общественный транспорт

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Жителей Санкт-Петербурга, которые не будут соблюдать масочный режим в общественных местах, перестанут пускать в общественный транспорт и такси. Об этом распорядились власти Северной столицы.

«С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси», — заявили в администрации регионального губернатора.

В соответствии с распоряжением, сотрудники общественного транспорта могут отказать в проезде пассажиру без маски. Сами кондуктора, водители и другие сотрудники транспортных предприятий обязаны носить маски. Исключение составляют те, кто едет в машине в одиночестве, но только если салон автомобиля продезинфицирован, передаёт «360».