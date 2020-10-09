Неперсональные данные — мэрия Москвы вновь охотится за номерами горожан

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Московским компаниям поступил указ от мэра города Сергея Собянина, согласно которому они должны передавать властям столицы данные своих сотрудников. Мэрия получаемую информацию за персональные данные не считает.

Так, в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) заявили: «Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными».

Чиновники, при этом, заверили, что не будут отслеживать перемещения отдельных лиц по городу.

«Обезличенные данные позволят производить оперативную оценку эффективности реализации введенных ограничений», — приводит РБК слова официальных представителей ДИТ.