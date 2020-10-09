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Неперсональные данные — мэрия Москвы вновь охотится за номерами горожан

Кирилл Савушкин
9 октября, 2020 20:52
1 мин
Photo
Flickr

Московским компаниям поступил указ от мэра города Сергея Собянина, согласно которому они должны передавать властям столицы данные своих сотрудников. Мэрия получаемую информацию за персональные данные не считает.

Так, в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) заявили: «Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными».

Чиновники, при этом, заверили, что не будут отслеживать перемещения отдельных лиц по городу.

«Обезличенные данные позволят производить оперативную оценку эффективности реализации введенных ограничений», — приводит РБК слова официальных представителей ДИТ.

темы
Москва
Сергей Собянин
персональные данные
ограничения
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