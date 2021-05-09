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«Необъяснимое жмотство»: россияне в соцсетях возмутились выплатами ветеранам

Сергей Михневич
9 мая, 2021 14:45
2 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 14:45
2 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Alexander Rekun/Global Look Press

Россияне в социальных сетях активно обсуждают размер выплат, которые направили ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Пользователи предлагают отменить праздничные мероприятия и направить эти средства тем, кому обязаны в победе.

В этом году ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет произведена выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства получат более 32 тысяч граждан России, Латвии, Литвы и Эстонии. Пользователи соцсетей доплаты ветеранам войны назвали жалкими и напомнили о том, сколько заплатили ветеранам в странах СНГ, пишет URA.RU.

Самые большие выплаты среди стран бывшего Советского Союза будут у ветеранов в Казахстане. Каждый из них получит примерно по 140 тысяч рублей. Ветераны в Узбекистане к 9 Мая получат около 85 тысяч рублей. В Азербайджане участникам ВОВ выплатят по 65 тысяч рублей.

При этом средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны в России составляет 42 тысячи рублей. У инвалидов ВОВ около 32 тысяч рублей.

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