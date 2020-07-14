Немецкая полиция охотится за вооруженным луком и стрелами «Рэмбо» в лесу

Общество

Pixabay

Полиция в Шварцвальде (Германия) охотится на бездомного «Рэмбо». Мужчина одет в камуфляжный костюм и вооружен, в том числе луком и стрелами.

Второй день подряд немецкие службы безопасности прочесывают лесную местность в Шварцвальде, пытаясь найти подозреваемого. В поисках участвуют около 100 офицеров, в том числе спецназ, вертолеты и служебные собаки.

Полиция в Оппенау, на юго-западе Германии, попросила местных жителей оставаться дома и не подвозить автостопщиков. Ведомство опубликовало фотографию 31-летнего мужчины, который вооружен луком, стрелами, ножом и, по крайней мере, одним пистолетом. Подозреваемый уже задерживался полицией за различные правонарушения, в том числе за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Сообщается, что 12 июля местная полиция попыталась задержать человека, который нарушал общественные нормы. Сначала мужчина пошел на контакт, но затем «внезапно и совершенно неожиданно» начал угрожать офицерам пистолетом. Он разоружил полицейских, после чего убежал в леc, сообщает South China Morning Post.

Полиция заявляет, что мужчина нуждается «срочной психиатрической помощи», и к нему не следует приближаться.