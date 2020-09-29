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Нельзя «жонглировать» двухмесячной дочерью. Отца приговорили к колонии

Дмитрий Байков
29 сентября, 2020 15:13
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Фото: скриншот видео

Мужчину, который жонглировал двухмесячной дочерью перед камерой, суд приговорил к колонии и штрафу.

Хостинский районный суд Сочи оштрафовал родителей ребенка на 30 тыс. рублей, а отца дополнительно приговорил к четырем месяцам в колонии-поселении.

Родителей девочки признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, мужчина признан виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, сообщает телеграм-канал «RT».

Напомним, 35-летний мужчина опубликовал на своей странице в соцсетях видео, которое возмутило общественность. Он держал маленькую дочь за ногу и крутил ей, как куклой, в воздухе. Снимала все происходящее его жена.

Мужчина, объясняя свой поступок, сравнил детей с маленькими обезьянами. Родитель считает, что им нужно давать возможность двигаться — быть «на шарнирах».

темы
Россия
общество
дети
суд
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