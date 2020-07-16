Нелегальные сигареты в России решено уничтожать

Общество

Фото: pixabay.com

От нелегального табака решили избавляться в России.

Минсельхоз подготовил проект поправок, которые предлагают всю изъятую незаконную табачную продукцию, а также оборудование для ее изготовления, уничтожать. Как предполагается, что позволит сократить траты на хранение табака, а также исключит возможность повторного попадания сигарет на рынок.

В 2019 году процент контрафакта, в том числе повторно попавшего в продажу, составил более 15% от всей продукции. В странах ЕАЭС нелегальной оказалась каждая вторая пачка.

Эксперты говорят, что в случае вступления в силу данной инициативы, количество табачных подделок заметно уменьшится, пишут «Известия».

Как сообщалось, запрещенные сигареты из Беларуси в январе 2020 года продавали почти во всех регионах России. Об этом свидетельствуют результаты анализа 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.

В январе контрабандными сигаретами торговали в 70 регионах, рассказали в IT-компании «Эвотор». При анализе учитывались продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo.

В Смоленскую и Челябинскую области нелегально была ввезена каждая пятая пачка сигарет (22%), в Дагестан — каждая десятая (10%), передает «Прайм». Популярность нелегальных сигарет объясняют дешевизной: 55 рублей против 93.

На сегодняшний день 3% магазинов несетевой розницы торгуют нелегальными сигаретами. Доля белорусской контрабанды составляет не менее 1,1%, хотя в целом нелегального табака гораздо больше, заявили в компании.