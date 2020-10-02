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Неизвестным в Грузии не дает покоя армянский интернет
2 октября, 2020 19:09
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В МВД Грузии завели уголовное дело по факту умышленного повреждения оптоволоконных кабелей, идущих в Армению. Об этом рассказали 2 октября в пресс-службе ведомства.
Как гласит заявление, 29 сентября неизвестные выкопали кабели заложенные компанией "Оптико-волоконная телекоммуникационная сеть" на территории села Орозмани Дманисского района и перерезали их.
«Это волоконно-оптические кабели Поти - Тбилиси - Болниси - Дманиси - Армения международного значения, которые идут из Черного моря, связывая Европу с Азией», - отмечают в министерстве.
Ранее грузинским правоохранителям стало известно о другом повреждении телекоммуникационных кабелей, идущих в Армению, но уже возле грузинского села Садахло (край Квемо Картли). Об этом сообщил ТАСС.
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