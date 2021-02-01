Общество

Неизвестный сообщил в передаче «Соловьев Live» о том, что намерен взорвать отделы полиции в столице России, если силовики не перестанут задерживать протестующих на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Экстренные службы переполошились и уже проверили ряд отделов в нескольких округах.

Известно, что анонимный комментарий к шоу был оставлен вчера, 31 января. Кинологи осмотрели территорию, но не обнаружили признаков минирования. Полицейские проводят проверку, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что двое мужчин пытались взорвать полицейских в Чечне, но погибли сами.