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Неизвестный угрожал взорвать московских силовиков в передаче «Соловьев Live»

Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 15:14
1 мин
Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 15:14
1 мин
Архив "ЕВ"
Архив "ЕВ"

Неизвестный сообщил в передаче «Соловьев Live» о том, что намерен взорвать отделы полиции в столице России, если силовики не перестанут задерживать протестующих на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Экстренные службы переполошились и уже проверили ряд отделов в нескольких округах.

Известно, что анонимный комментарий к шоу был оставлен вчера, 31 января. Кинологи осмотрели территорию, но не обнаружили признаков минирования. Полицейские проводят проверку, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что двое мужчин пытались взорвать полицейских в Чечне, но погибли сами.

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