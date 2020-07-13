Неизвестный обстрелял припаркованные автомобили в Видном

Общество

Фото: pixabay.com

В районе Видного в поселке городского типа Горки Ленинские в Северном квартале злоумышленники открыли огонь по машинам.

Повреждения получили пять автомобилей. Во всех транспортных средствах разбиты окна. Из какого оружия велась стрельба - пока не ясно. По предварительным данным, никто из прохожих под обстрел не попал, сообщает телеканал «360».

В начале января проект Baza сообщил, что в Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города из-за отсутствия свободных экипажей. Однако в полиции заявили, что наряд на вызов выезжал, но никого не нашел.

В пресс-службе УМВД по ХМАО изданию Znak.com рассказали, что ночью поступило сообщение о драке. Приехавшие по адресу наряды полиции не обнаружили никого ни во дворе, ни в подъезде. Очевидцев также не было.

Сегодня днем в дежурную часть поступило второе сообщение – видимо, жильцы дома стали просматривать записи видеокамер и обнаружили перестрелку.

Личность стрелявшего еще не установлена, дело пока не возбуждено.