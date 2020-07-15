Неизвестный мужчина утонул в петербургской Смоленке

Общество

Фото: prawdom

В Санкт-Петербурге в реке Смоленка утонул мужчина. Инцидент произошел днем 15 июня у набережной реки Смоленка, 5.

По данным спасателей, к ним обратились очевидцы происходящего. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС успели лишь достать из воды тело погибшего.

Других подробностей трагедии пресс-служба городского ГУ МЧС не приводит. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее в селе Новочеркутино Липецкой области во время игры во дворе частного дома 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородом.