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Общество
Неизвестные во Франции борятся с полицией с помощью фейерверков
11 октября, 2020 15:43
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Flickr
Во Франции злоумышленники, вооружившись петардами, совершили нападение на полицейский участок, располагающийся в пригороде Парижа.
Об использовании преступниками пиротехники можно сделать вывод, изучив опубликованные в соцсетях кадры нападения.
Местом, где развернулся инцидент, стала коммуна Шампиньи-сюр-Марн. По счастливой случайности, никто из полицейских не пострадал.
По данным столичной префектуры полиции, в нападении приняли участие порядка 40 человек. Как сообщает РБК, было повреждено несколько машин, а также стеклянная входная дверь участка.
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