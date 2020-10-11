Неизвестные во Франции борятся с полицией с помощью фейерверков

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Во Франции злоумышленники, вооружившись петардами, совершили нападение на полицейский участок, располагающийся в пригороде Парижа.

Об использовании преступниками пиротехники можно сделать вывод, изучив опубликованные в соцсетях кадры нападения.

Местом, где развернулся инцидент, стала коммуна Шампиньи-сюр-Марн. По счастливой случайности, никто из полицейских не пострадал.

По данным столичной префектуры полиции, в нападении приняли участие порядка 40 человек. Как сообщает РБК, было повреждено несколько машин, а также стеклянная входная дверь участка.