Неизвестные продают в даркнете личные данные клиентов Альфа-банка

Общество

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Сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных учреждений недавно появилось в даркнете. «Известия» заявляют, что в распоряжении редакции имеется скриншот фрагмента базы данных с 64 записями.

Среди содержащихся там данных — ФИО, контактный телефон, баланс счета и дата последнего обновления документа.

Альфа-банк сообщил журналистам, что уже знаком с ситуацией и работает над устранением утечки. В кредитной организации пообщали провести расследование случившегося и по итогам уведомить всех, кого коснулась утечка.

По информации «Известий», среди пострадавших также оказались клиенты ВТБ, МКБ, Газпромбанка и Промсвязьбанка.