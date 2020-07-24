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Неизвестные продают в даркнете личные данные клиентов Альфа-банка

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 16:06
1 мин
Фото
Фото: Википедия

Сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных учреждений недавно появилось в даркнете. «Известия» заявляют, что в распоряжении редакции имеется скриншот фрагмента базы данных с 64 записями.

Среди содержащихся там данных — ФИО, контактный телефон, баланс счета и дата последнего обновления документа.

Альфа-банк сообщил журналистам, что уже знаком с ситуацией и работает над устранением утечки. В кредитной организации пообщали провести расследование случившегося и по итогам уведомить всех, кого коснулась утечка.

По информации «Известий», среди пострадавших также оказались клиенты ВТБ, МКБ, Газпромбанка и Промсвязьбанка.

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