Неизвестные хакеры взламывают Телеграм
Уже несколько аккаунтов известного на весь мир мессенджера Telegram было выломано с начала венной операции. Сообщается, что жертвами «вскрытых» страниц стали владельцы крупных информационных ресурсов.
По словам специалистов, в компьютерной версии приложения существует дыра, через которую вредоносного ПО может быть инсталлировано после перехода по ссылке. Открыв файл, жертва взлома по умолчанию предоставляет управление своим аккаунтом третьему лицу.
Эксперт в области компьютерных технологий Игорь Бедров сообщает, что, вероятнее всего, уязвимость присутствует не с самой программе, а непосредственно в приложении, способном открывать гиперссылки. Впервые брешь описывалась специалистами компании Positive Tecknologies в апреле 2022 г, - сообщает «Газета.ру».