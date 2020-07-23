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«Нефтяные бандиты» из ХМАО могут сесть на срок до 10 лет

Кирилл Савушкин
23 июля, 2020 15:33
1 мин
Photo
Flickr

Сотрудники правоохранительных органов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) закончили расследование в отношении семи членов организованной преступной группировки. Бандитов обвиняют в краже у нефтяного предприятия 740 тонн углеводородной продукции.

По данным УМВД по региону, материалы дела уже переданы на рассмотрение в суд. Статьи, по которым проходят обвиняемые, предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы и денежный штраф.

Как передает Znak.com, преступники маскировали кражи деятельностью по оказанию транспортных услуг. Ущерб от подобных хищений составляет порядка 18 млн рублей.

темы
нефть
ХМАО
ОПГ
хищение
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